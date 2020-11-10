Илья Яшин: Теперь повар Путина должен мне денег

Друзья, отличные новости. Я выиграл суд у Пригожина в Петербурге. Будете смеяться, но теперь повар Путина должен мне денег.

Год назад в одном из его СМИ меня назвали коррумпированным чиновником. Речь шла про районный праздник, организованный нашим муниципалитетом. Пригожинцы рассказали, что я организовал махинацию и украл бюджетные деньги.

В оппозиции принято такое игнорировать, потому что разбирательство с подобными СМИ — это всё равно что драка со скунсом. Неприятно и воняет.

Но я все-таки решил пойти в суд.

Мы представили документы, которые подтвердили, что праздник был организован по закону. Отчитались за каждую потраченную копейку. Приложили отзывы жителей. Подготовили лингвистическую экспертизу.

Юристы Пригожина извивались, как ужи на сковородке. Пытались убедить суд, что их просто неправильно поняли. Мол, они никого не обвиняли во вранье — просто предположили, что я теоретически мог присвоить эти бюджетные деньги.

«Так у вас же написано, что Яшин четко спланировал махинацию», — удивилась судья.

«Ну это просто фигура речь», — оправдывались пригожинцы.

В общем, победа за нами.

Суд признал недостоверной информацию о том, что я присвоил деньги. На сайте должна быть удалена статья, а вместо нее — появиться опровержение. В качестве компенсации ответчик обязан выплатить мне 100 тысяч рублей.

Очень хорошо.

Вы знаете, что Пригожин сам любит подавать многомиллионные иски против оппозиционных политиков. Но как видите — мы вполне можем давать сдачи, причем даже в российских судах.

Хочу отдельно поблагодарить адвоката Натэлу Пономареву, которая представляла мои интересы в суде. Настоящий профессионал. Приятно было наблюдать, как она красиво повозила физиономией про столу пригожинских юристов.

Подробности суда — смотрите в новом ролике. Буду признателен за репост!

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