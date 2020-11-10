Лукашенко обещал ликвидировать частные компании за отказ создать профсоюз

Ликвидировать частные предприятия, если до конца года на них не будут созданы профсоюзы, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, передает БЕЛТА.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы», — сказал Лукашенко.