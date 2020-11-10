ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за задержание на Болотной площади

Европейский суд по правам человека постановил выплатить Алексею Навальному €8500 компенсации по делу о его задержании на Болотной площади 6 мая 2012 года.

«Выиграли еще одно дело против путинских слуг в судейских мантиях и полицейской форме. Арест на митинге. ЕСПЧ признал нарушения права на неприкосновенность, свободу собраний и справедливый суд. Компенсация — €8500», — сообщил политик в Twitter.

В мае 2012 года Навального задержали на Болотной площади во время митинга. По его словам, полицейский тогда применил к нему физическую силу, говорится в сообщении суда. ЕСПЧ единогласно постановил, что были нарушены права Навального на свободу и неприкосновенность, на свободу собрания, на независимое судебное разбирательство, а также статья 3 Конвенции, которая запрещает пытки или унизительное обращение.

«Видеозапись показала, что выкручивание руки г-ну Навальному, что заставило его кричать, не было необходимым для доставки его в полицейский участок, так как он не оказывал никакого видимого сопротивления», — пояснили в суде.