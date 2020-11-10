Lockdown назван словом года по версии Collins Dictionary

Lockdown словом года объявили эксперты Collins Dictionary после резкого увеличения его использования во время пандемии.

«Lockdown — это состояние, которого мы больше всего боялись в 2020 году — состояние национального застоя, когда почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено <…> Мы буквально прикованы к дому. Поэтому неудивительно, что это слово изначально было частью тюремного словаря: им обозначалась блокировка заключенных в своих камерах во время беспорядков. Но 2020 год — это год, когда значение этого слова безвозвратно изменилось: в сознании большинства людей lockdown стал мерой общественного здравоохранения», — говорится в сообщении редакции словаря.

Среди слов, вошедших в шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года, оказались и другие, связанные с пандемией: коронавирус, социальная дистанция, самоизоляция, отпуск без содержания.



Но не все слова из шорт-листа касались пандемии. Так в него вошла аббревиатура BLM от Black Lives Matter. Collins определил ее как «движение, выступающее против насилия и угнетения на расовой почве».