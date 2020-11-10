Парламентская оппозиция в Армении хочет аннулировать договоренности по Карабаху

В Армении оппозиция пытается созвать внеочередное заседание парламента, чтобы аннулировать договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В повестку включен и вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сказала депутат фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян, передает DW.

По словам Зограбян, сейчас оппозиция обсуждает с юристами «насколько парламент уполномочен аннулировать это соглашение, или решение, или заявление по Карабаху». Она призвала граждан, находящихся в здании парламента, покинуть его, чтобы обеспечить безопасность депутатов.

Ранее Пашинян, а также президенты Азербайджана и России подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Это вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что о трехстороннем заявлении России, Азербайджана и Армении он узнал из прессы и что инициирует политические консультации по защите национальных интересов страны: «Как с президентом республики, к сожалению, со мной не было проведено консультаций и обсуждений по этому документу, я не принимал участия ни в каких переговорах».