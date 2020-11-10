Андрей Зубов: Выборы в США и русское общество

Одна из самых напряженных избирательных кампаний на моей памяти завершается. Новый президент США избран американским народом.

В России эти выборы, и из-за своего внутреннего драматизма, и из-за откровенной поддержки Трампа российскими официальными СМИ, вызвали исключительный интерес. Более половины русских следили за выборами с той или иной степенью внимания. Замечательная карикатура Сергея Ёлкина, изображающая русскую глубинку, в которой характерные баба и мужик обсуждают на фоне покосившейся церквушки подсчет голосов в Мичигане и Пенсильвании, почти точно иллюстрирует сегодняшнюю реальность.

Между тем, с момента победы Джозефа Байдена, о выборах в США с русских экранов перестали говорить, разве что кто-то повторяет упреки Дональда Трампа и его решительных приверженцев в намеренных фальсификациях избирательного процесса. Повторяют в надежде, что российский обыватель с грустью скажет - Вот оно как, и у них там сплошные подтасовки...

Но наш обыватель совсем не глуп. Неделю он всеми доступными способами следил за подсчетом голосов, и даже кое что понял в американской избирательной системе. Ему стало ясно, что народовластие, это когда за голоса простых людей действительно борются политики; что честная политика, это когда голоса считают и пересчитывают со всей тщательностью сами граждане, ставшие волонтерами избирательной кампании; что значимы порой сотые доли процента, и их отслеживают с великой тщательностью.

Наблюдающие за выборами россияне изучили названия, наверное, всех штатов, и воочию убедились, как могут "переворачивать" уточненные предпочтения избирателей позицию коллегии выборщиков. Мало кто сомневался, что в Джорджии и Пенсильвании победит Трамп, а оказалось, что Байден. И так много где. Впрочем, в Джорджии голоса еще пересчитывают, и это тоже хороший нам урок.

Российские граждане вдруг увидели и поняли совершенно ясно, что за океаном выборы главы государства - это серьезное и драматическое соревнование, а вовсе не старая скучная пьеса со всем известным финалом, которую без большого старания г-жа Панфилова и АП разыгрывают перед обывателями, чтобы показать, пусть и без всякой убедительности, что и в России - народовластие.

Безальтернативный Путин в течение 20 лет (с интермедией для наивных в виде Медведева), безальтернативный Лукашенко в течение 26 лет без каких-либо интермедий. Эти привычные всенародно одобренные "президенты", вдруг стали чем-то невыносимо стыдным и, для любящих свои страны, позорным.

Почему в России, Белоруссии, Казахстане голоса распадаются на 80% vs. 10% (в лучшем случае), а в США - 48 на 52? Вопрос наивный, все знают, что в наших странах итоговые цифры выборов спускают сверху, как шахтеров в забой, и спускают еще до "выборов". Что сами будущие победители определяют, сколько процентов граждан должны их поддержать. Что всех их пленяет коммунистическая система их юности, когда за утвержденного в КПСС кандидата "отдавали" голоса 99,8%. И только Балтийским "республикам", зная всеобщую ненависть их граждан к СССР, позволяли скостить 1-1,5% "всеобщего одобрения". Теперь как-то неловко писать 99,8%, разве что в Чечне и Дагестане, а так хочется повсюду...

Зная всё это, помня всё это свое доморощенное народовластие, граждане России, Казахстана, Белоруссии стерпелись и сжились с ним как с не очень нужной и ничего не определяющей традицией. Попытки переломить ситуацию предпринимались не очень активно в России в 2011-12, потом в Москве в 2019. Но в 2020 году что-то пошло не так.

После удачно лживого референдума о конституционных поправках в России, вдруг разразилась Белоруссия. Белорусы не только не поверили, что вечный Лукашенко набрал 80% их голосов, но решительно потребовали его ухода. Прошло три месяца жестоких репрессий, а требования не утихают. Белорусы забыли про сонную покорность и про традицию повиновения власти.

А теперь - выборы в США. Всем нам они ясно показали, какими в действительности должны быть выборы, что такое - политическая борьба в демократическом обществе, какое уважение должно быть к голосу каждого гражданина. Для белорусов выборы в США безусловно станут новым стимулом в их борьбе за свое гражданское достоинство.

Да и в России, я уверен, американские выборы вдохновят очень многих. Теперь безальтернативность Путина, ловкие (хотя и глупые) махинации АП и Центризбиркома многие просто не смогут терпеть. Свое гражданское достоинство мы осознали благодаря борьбе демократов и республиканцев в далекой Америке.

И также как все, кто могут, предпочитают импортные автомобили отечественным по той простой причине, что заграничные намного лучше, также теперь мы поняли, что американская политическая система с настоящими "всамоделишными" выборами бесконечно лучше, отечественной имитации. Даже не настолько лучше, насколько форд лучше жигулей, а настолько, насколько настоящий автомобиль лучше детской педальной машинки. И играть в политический автомобиль крутя педали нашим взрослым тетям и дядям становится стыдно. Мы теперь хотим мчаться по политическому шоссе также как в Америке ... С их борьбой за голоса, их "качелями" предпочтений, их честным подсчетом...

А как же их фальсификации? И тут русский обыватель оказался совсем не глуп. Трамп обвиняет в фальсификациях Байдена и его демократов. Значит действующая власть не только сама не фальсифицирует выборы, но не в силах и предотвратить фальсификации со стороны оппозиции (если они есть). Вот это - демократия, вот это достойная позиция президента. Это вам не 80 процентов при реальных 20, не 76 при реальных 50, а то и сорока. Даже гипотетические американские фальсификации дали урок нашим гражданам, как должна себя вести на выборах ответственная политическая власть.

Уверен, выборы президента в США, в той самой "Мичиганщине" и "Пенсильванщине", не зависимо от отношения к личностям кандидатов, помогли нашим послесоветским обществам сделать еще один очень большой шаг от "советской демократии" к настоящему политическому народовластию.

Происходящее в Белоруссии плюс выборы в США очень мощно и очень скоро отзовутся и в России, и в Казахстане. Благо, выборы не за горами.

Вовсе не личной обидой за "друга Дональда", а именно этим объясняется молчание Путина и Лукашенко, не спешащих поздравить нового президента США.

В 2016 поздравили сразу же, и сразу же пили шампанское. За Хилари Клинтон в России никто не болел, да и Трампа еще не знали, и их выборы прошли стороной на фоне победного безумия "Крым наш!" А теперь народ протрезвел, выборы за океаном стали главной темой интереса, а наши "всенародно избранные" насупились как сычи на крупу и молчат угрюмо. Чувствуют они, кожей чувствуют, что колокол американской демократии громко звонит и по ним.

Источник