Алексей Макаркин: Речь может идти только о выживании

Сто лет (без трех недель) назад в Александрополе (ныне Гюмри) был подписан мирный договор между кемалистским правительством Турции и Арменией, предусматривавший отказ от планов создания "великой Армении" и потерю Карса и Арарата. Правительство Армении, подписавшее этот договор, к тому времени уже было свергнуто большевиками, но зафиксированные им границы действуют до сих пор.

Сейчас речь не идет о непосредственных территориальных потерях, но эффект может быть сравнимым. Не только потерян "пояс безопасности", но и азербайджанская армия находится в Шуше, что лишает Нагорный Карабах любых перспектив нормального развития. Речь может идти только о выживании.

Алиев в этой ситуации - победитель и национальный герой. Эрдоган - лучший друг Азербайджана, Турция посредством непрямых действий получила максимум возможного, что важно для Эрдогана в условиях печального положения дел в турецкой экономике (российский опыт 2014-2015 годов показывает, что люди нередко готовы предпочесть в таких ситуациях предпочесть политику экономике - "телевизор холодильнику"). И, похоже, будет развивать отношения с Грузией, расширяя присутствие на Южном Кавказе.

Пашиняна сейчас будут обвинять в некомпетентности и предательстве - протестующие патриоты уже ворвались в здание правительства в Ереване. Причем в первых рядах обвинителей будут те, кто сверг Тер-Петросяна за попытку достичь компромисса на выгодных условиях, а затем два десятилетия готовился к прошедшей войне. И кто несет куда большую ответственность за случившееся, чем премьер, управляющий страной последние 2,5 года.

Россия становится гарантом выживания армян в Карабахе - тем самым Армения остается ее союзником. Но без энтузиазма (как Азербайджан с Турцией), а вынужденно и с внутренним разочарованием в связи с завышенными ожиданиями. В общественном сознании будет действовать аналогия с Александрополем, перед которым Ленин договорился с Ататюрком.

Права ли была Россия? Можно поставить вопрос иначе - а каковы альтернативы. Общество (кроме диванных стратегов, пишущих сочинения в форме ультиматумов Алиеву и Эрдогану) воевать не хочет, желая решать внутренние социально-экономические проблемы. Нет идеи, дающей мощный драйв (как "халифатская" - с мечетью в Святой Софии - в Турции, и идея территориального реванша в Азербайджане). Крымский эффект, во-первых, ушел, а, во-вторых, изначально не был применим к Карабаху, население которого россияне не рассматривают в качестве соотечественников.

Поэтому прямые военные действия были невозможны. Направление же "добровольцев" сорвалось не только в связи с неприятием в Москве персоны Пашиняна, но и другой, более веской, причине. Как показал опыт Сирии, "добровольцы" (они же наемники) могут успешно воевать против иррегулярных формирований, но бессильны против современной армии с ракетами и беспилотниками.

Поэтому остался вариант с обеспечением присутствия в форме миротворцев - причем через пять лет Азербайджан может от них отказаться в одностороннем порядке (в договорах о Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, подписанных в 1990-е годы, такой нормы не было). Баку ждал много лет - может подождать еще, обустраивая возвращенные районы и закрепляясь на высотах в Шуше.

Источник