Андрей Мальгин: Руками Алиева Путин раздавил оранжевую революцию в Армении

Короче, руками Алиева Путин раздавил оранжевую революцию в Армении. Больше никаких армянских майданов, никаких пашинянов, сидите тихо под чутким руководством какого-нибудь армянского Януковича. Или вы сомневаетесь, что Пашинян - всё?

Теперь относительно "миротворцев". Я лично был на карабахской войне весной 1991 года. Еще существовал СССР и советские солдаты как раз играли роль "миротворцев" между Арменией и Азербайджаном. Их роль сводилась к тому, что они активно торговали оружием и с той, и с другой стороной. Охотно и за малый прайс сдавали и тех, и других. Предполагаю, что с тех пор российская армия основательно деградировала, и мира не будет. Тем более теперь по факту вооруженные силы РФ будут на постоянной основе размещены на территории независимого Азербайджана. Азербайджанцы скоро поймут (как уже поняли молдаване и грузины), что вытряхнуть этих "миротворцев" будет не так просто. Будет ли российская оккупация чем-то лучше армянской? Это еще вопрос.

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