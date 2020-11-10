Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах

Российские миротворческие силы размещаются в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Активные военные действия остановлены по всей линии фронта. С 06:00 сохраняется относительное спокойствие. Российский миротворческий контингент продолжает размещаться в Арцахе», — сообщила она в Facebook.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны договорились, что в зоне конфликта разместятся российские миротворцы.



После этого на улицы Еревана вышли недовольные. Люди ворвались в здание правительства и парламента. Протестующие избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Пашинян объяснил подписание невыгодного для Армении соглашения тем, что на этом настояла армия: «Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны».