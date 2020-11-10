На улицы Еревана вышли недовольные соглашением по Карабаху

У правительства Армении собралось множество людей, которые выступают против ряда пунктов в заявлении о прекращении войны в Карабахе, которое подписал премьер-министр Никол Пашинян в с главами Азербайджана и России — некоторые ворвались в здание.

Демонстранты призывают граждан присоединиться к ним, скандируя: «Мы не сдадим земли», передает NEWS.am. На улицах, прилегающих к зданию правительства, сосредоточены большие силы полиции. По данным ТАСС, люди прорвали оцепление и ворвались в здание правительства. Они выламывают двери в кабинеты.





Сегодня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зоне конфликта разместятся российские миротворцы.