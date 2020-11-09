Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе, передает «Интерфакс».
«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Он упал в горной местности Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами.