Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

Азербайджан признал, что российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит его военными. В МИД Азербайджана, сообщили, что Баку приносит извинения российской стороне и готов выблатить компенсацию.

Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе, передает «Интерфакс».

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.