Close

Азербайджан извинился за сбитый российский вертолет

09.11.2020

Азербайджан признал, что российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит его военными. В МИД Азербайджана, сообщили, что Баку приносит извинения российской стороне и готов выблатить компенсацию.

Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе, передает «Интерфакс».

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что российский вертолет Ми-24 сбили из переносного зенитного ракетного комплекса над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. Он упал в горной местности Армении, два члена экипажа погибли, третий доставлен на аэродром с травмами.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.