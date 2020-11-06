Главное в политике за 6 ноября

ГЛАВНОЕ

• Информационную атаку на Алексея Навального устроили российские власти — глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о планах Запада сделать сакральную жертву из российского оппозиционера, в МИД заявляют о «по-дилетантски срежиссированном спектакле» вокруг Навального, а в МВД утверждают, что никакого отравления не было, а причиной госпитализации стало обострение панкреатита.

• «В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету», — прокомментировал сообщения Навальный. Нарышкина политик назвал «олухом», чьи данные «ничего, кроме смеха не вызывают».

• «Российская власть настолько запуталась в собственном вранье, что выглядит просто комично, — пишет политик Илья Яшин. — И действительно можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство. Эти лжецы с бегающими глазами пытались убить человека, используя запрещенные химикаты. И нет никаких причин думать, что не попытаются сделать это вновь».

США

• Джо Байден собирается выступить с обращением к нации и незамедлительно перейти в статус «избранного президента».

• «Республиканская партия, не считая, президента, выиграла выборы в 2020 году, сохранив, в сложных условия, Сенат и почти захватив обратно Палату представителей, — отмечает экономист Константин Сонин. — С учетом того, как хорошо выступили республиканцы, президенту Дональду Трампу стоит только пожалеть о бездарно проведенной избирательной кампании и вялой реакции на пандемию».

• Трамп ранее заявил о своей победе в ряде штатов и о заговоре демократов, СМИ и чиновников с целью лишить его возможности избраться на второй срок. Говоря о нарушениях, он не представил никаких доказательств и три крупные вещательные сети — ABC, CBS и NBC — прервали трансляцию его выступления.

IN MEMORIAM

• На 87-м году ушел из жизни писатель Михаил Жванецкий — в начале октября сообщалось, что сатирик решил закончить концертную деятельность из-за возраста.

• «Он был гений и исполнил свое предназначение великолепно, — считает писатель Виктор Шендерович. — Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей...»

• «Жванецкий: большой, сложный, абсолютно не изученный писатель, — отмечает кинокритик Антон Долин. — При всей его всесоюзной популярности, Жванецкий до сих пор толком не прочитан. И принадлежит не прошлому, а будущему».