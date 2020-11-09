В России заявили о высокой эффективности отечественной вакцины от коронавируса

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«По поручению Минздрава России мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%. Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — сказала Драпкина, комментируя заявление компании Pfizer, которая сообщила о результатах испытаний своей вакцины, передает ТАСС.

Ранее компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против коронавируса показала эффективность в 90%.