Вакцина Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 90%

Испытываемая вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90%. Такой результат достигнут на третьей фазе испытаний, говорится в пресс-релизе разработчиков.

«Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом», — сказал исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

В испытаниях приняли участие более 43 тыс. добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников заболели коронавирусной инфекцией 94 человека.

Компании планируют произвести 50 млн доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда — в 2021.