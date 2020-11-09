В ФБК оценили ущерб от последнего обыска

В более чем два миллиона рублей оценил ущерб от обыска в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией и студии «Навальный Live» директор ФБК Иван Жданов.

«Точно не подсчитали, не все смогли зафиксировать, и не все занесли в протокол. Это точно больше чем два миллиона — это точно можно сказать. Изымали камеры, роутеры, компьютеры личные, даже из рюкзака украли 17 тысяч у сотрудника», — сказал Жданов «МБХ медиа».

Фонд обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

5 ноября силовики пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию «Навальный Live» и изъяли технику. Обыск прошел в рамках нового уголовного дела против Жданова о неисполнении решения суда.