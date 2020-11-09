Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Егору Лесных

Осужденного по «московскому делу» на три года колонии общего режима Егора Лесных переведут в колонию-поселение. Такое решение приняла кассационная инстанция, сообщает фонд «Общественный вердикт».

В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы признал Егора Лесных, а также Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, они во время протестной акции 27 июля повалили омоновца, а Лесных и Мартинцов также пнули бойца.

«Мемориал» признал осужденных политзаключенными. «На видеозаписях видно, что они пытались прекратить насилие, которое силовики применяли к лежавшим на асфальте девушке и парню. В ответ их избивали дубинками», — заявляли правозащитники.

27 июля 2019 года в Москве прошли акции протеста в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, во время которых, по данным «ОВД-Инфо», задержали 1373 человека. Позднее девять человек приговорили к реальным срокам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителям власти.