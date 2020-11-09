Михаил Таратута об итогах выборов США

Байден — президент! Его сторонники радостно ликуют, противники посыпают голову пеплом. Но, хочу напомнить россиянам, незнакомым с американскими выборами, что объявление Байдена президентом — пока это только радостные эмоции продемократических СМИ. И только. Хотя жизнь, похоже, идет именно в этом направлении. Но все же Байден станет избранным президентом только после того, как за это 14 декабря проголосуют выборщики, а 6 января Конгресс сертифицирует это решение. А до этого, помимо обычных процедур, которые еще далеко не закончены, состоятся решения судов в разных штатах и, возможно, в Верховном суде. Какой будет результат, мы не знаем. Но могу предположить, что доказать фальсификацию будет нелегко, если вообще возможно. Так что сторонникам Трампа, видимо, придется так и остаться со своими подозрениями и приспосабливаться к жизни под Байденом. А, может, и под Камалой Харрис — как карта ляжет. Дальнейшие размышления следуют.

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