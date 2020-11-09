СМИ: Артемьева могут сместить с поста главы ФАС

Консультации о возможной смене главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева ведет премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Открытые медиа». Источники издания говорят, что Артемьев отойдет от оперативного руководства ведомством, а в качестве компенсации ему будет предложена статусная должность.

О причинах его ухода собеседники не говорят, но, по словам одного из них, за этот пост идет серьезная борьба. Чиновник в аппарате Белого дома говорит, что судьба Артемьева будет решаться уже после того, как будут утверждены все перестановки в правительстве, объявленные сегодня.

Игорь Артемьев возглавляет антимонопольную службу с момента ее создания — с марта 2004 года. В 2015 году он критиковал крупнейший в истории «Газпрома» тендер на строительство 822 км «Силы Сибири» за 156 млрд руб. Также ФАС отчитывалась о раскрытии крупнейших картельных сговоров на торгах МВД и ФСБ и на торгах Минобороны, в котором участвовали компании, связанные с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.