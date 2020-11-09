Намерение Трампа оспорить результаты выборов мешает Путину поздравить Байдена с победой

Владимир Путин все еще не поздравил Джо Байдена с победой на выборах главы США, так как считает необходимым дождаться официальных результатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов. Хочу вам напомнить, что президент Путин неоднократно говорил, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что будет готов к работе с любым выбранным президентом США», — цитирует РБК Пескова.



На вопрос, почему в прошлый раз Путин поздравил Дональда Трампа с победой, когда тоже речь шла о предварительных итогах, Песков пояснил, что «тогда не было анонсов юридического оспаривания».



Джо Байдена СМИ уже объявили избранным президентом США. Его поздравили с этим ряд политических лидеров мира. Штаб Байдена также направил в Управление общих служб США запрос об официальном признании его избранным президентом. Между тем Дональд Трамп оспаривает результаты прошедших выборов, заявляя о нарушениях при подсчете голосов.