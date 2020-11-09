Команда Байдена приступила к работе по получению власти

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, перешел к подготовке к получению контроля над федеральным правительством, которое произойдет на инаугурации 20 января, и отмене некоторых ключевых элементов политики Трампа. Как пишет «Голос Америки», Байден и избранный вице-президент Камала Харрис запустили сайт переходного периода, заявив, что они незамедлительно сосредоточатся на пандемии коронавируса, рецессии крупнейшей экономики мира, вызванной пандемией, изменении климата и системном расизме.

«Мы готовы к лидерству с первого дня, делая все, чтобы администрация Байдена-Харрис смогла заняться решением самых неотложных задач, которые перед нами стоят: защита и сохранение здоровья нашей страны, обновление наших возможностей добиваться успеха, продвижение расового равенства и борьба с климатическим кризисом», — заявила переходная команда.

В первый день пребывания в должности Байден планирует вновь сделать США участником Парижского соглашения по климату, из которого вышел Трамп, а также отменить решение Трампа о выходе из ВОЗ. Байден планирует также отменить запрет на въезд почти всех жителей нескольких преимущественно мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую молодым людям, незаконно привезенным в США в детском возрасте, оставаться в стране.

Между тем действующий президент Дональд Трамп оспаривает результаты прошедших выборов с помощью судебных исков, заявляя о нарушениях при подсчете голосов.

Штаб Байдена также направил в Управление общих служб США запрос о признании его избранным президентом, пишет Reuters. В заявлении говорится, что национальная безопасность и экономические интересы США зависят от четкого сигнала о том, что страна будет участвовать в «плавной и мирной передаче власти». Но глава управления Эмили Мерфи, назначенная на эту должность Трампом, еще не определила, что «победитель выборов определен». Тем самым она задерживает доступ команды Байдена к миллионам долларов федерального финансирования.