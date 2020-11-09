Естественная убыль населения России за полгода выросла на 30%

Естественная убыль населения в России в январе–июле 2020 года выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 316,3 тыс. человек, пишет Znak.com со ссылкой на доклад Счетной палаты, которая оценила демографическую обстановку в стране как неблагоприятную.

В 78 регионах отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. «В целом по стране в январе–июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5– 2,4 раза», — отмечается в докладе СП.

Число родившихся в январе–июле 2020 года составило 811,7 тыс. человек, что на 48,7 тыс. человек (5,7%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Число умерших возросло до 1 128,0 тыс. человек, что на 57,9 тыс. человек (5,1%) больше, чем в январе–июле 2019 года. На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20,6%.

Вместе с этим сократилась численность занятых в экономике. По сравнению с 2019 годом она уменьшилась почти на 1,6 млн человек и составила 70,5 млн. Уровень безработицы в сентябре достиг максимума с 2012 года — 6,3%. Общее число безработных в России Счетная палата оценивает сейчас в 4,2 млн человек.