Алексей Навальный: Путинский социальный лифт

Вызвали в Москву, где федеральный министр Мурашко торжественно возблагодарил.
Всё понятно. Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение.
Налечил.
Но обратите внимание на другое. Этот Мураховский же не просто мошенник, он дурак. Это вам, скажет любой врач, кто посмотрит его пресс-конференции 20-22 августа.
Мы пообщались со многими врачами, кто участвовал в "операции" и все единодушны: Мураховский - дебил просто и ничего не понимает в медицине.
Жулики поумнее говорили ему какие-то фразы, а он выходил и повторял их, путаясь и не понимая.
Дурак помог высочайшему начальству в сложной, щепетильной ситуации - надо наградить. Но ему не орден дают, не денег из спецфонда. Его ставят командовать здравоохранением региона где 2 млн населения.
Понятно, что там будет с медициной.
Идеальный пример того, как работает отрицательная селекция.