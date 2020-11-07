Алексей Навальный: Путинский социальный лифт

Вызвали в Москву, где федеральный министр Мурашко торжественно возблагодарил.

Всё понятно. Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение.

Налечил.

Но обратите внимание на другое. Этот Мураховский же не просто мошенник, он дурак. Это вам, скажет любой врач, кто посмотрит его пресс-конференции 20-22 августа.

Мы пообщались со многими врачами, кто участвовал в "операции" и все единодушны: Мураховский - дебил просто и ничего не понимает в медицине.

Жулики поумнее говорили ему какие-то фразы, а он выходил и повторял их, путаясь и не понимая.

Дурак помог высочайшему начальству в сложной, щепетильной ситуации - надо наградить. Но ему не орден дают, не денег из спецфонда. Его ставят командовать здравоохранением региона где 2 млн населения.

Понятно, что там будет с медициной.

Идеальный пример того, как работает отрицательная селекция.

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