Владимир Гельман: Не красный день календаря: structure vs agency

Доминирует представление о том, что царская Россия оказалась потерянным раем: пришли Ленин с Троцким, и все испортили. Такая точка зрения не то чтобы неверна фактически, но она служит зеркальным отражением советской пропаганды: все, что полвека назад преподносилось со знаком "плюс", поменяло знак на "минус". На смену структурному детерминизму советской версии теории классовой борьбы пришла теория заговора как крайняя версия agency theory. Но если встать на позиции agency theory, не прибегая к теории заговора, то нельзя не видеть, что у прихода к власти большевиков были не только многочисленные проигравшие, но и многочисленные выигравшие. И воспринимать всех бенефициариев Октября исключительно как шариковых из "Собачьего сердца" просто неверно - об этом, в частности, напоминает мой коллега по ЕУСПб Борис Колоницкий в недавнем интервью.

В этом же интервью Колоницкий говорит о сложившемся в России сегодня "антиреволюционном консенсусе". Хотя это замечание справедливо, на мой взгляд, в этом консенсусе смешаны две разных составляющих: (1) неприятие массового насилия и силового конфликта, подобного гражданской войне (неприемлемых для современного общества потребления) и (2) неприятие права народа на восстание, продвигаемое пропагандой. Происходящее сейчас в Беларуси наглядно иллюстрирует противостояние обеих этих составляющих. И до тех пор, пока неприятие права народа на восстание доминирует в восприятии любой революции, ожидать более адекватного переосмысления Октября 1917 года в нашей стране, увы, не приходится...

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