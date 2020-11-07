Майкл Бом: Мифы Трампа о фальсификациях на выборах

Это абсолютно логично и понятно!

Ведь Трамп в течение последних 6-ти месяцев чуть ли не каждый день громко повторял одни и те же призывы своему электорату:

1. "НЕ ГОЛОСУЙТЕ ПО ПОЧТЕ!"

2. "ПОЧТА НЕ НАДЕЖНАЯ!"

3. "ЕСЛИ ВЫ ПРОГОЛОСУЕТЕ ПО ПОЧТЕ, ТО ВАШИ ГОЛОСА БУДУТ УКРАДЕНЫ ДЕМОКРАТАМИ!"

Естественно, что после этих настойчивых и грозных призывов из уст своего любимого кумира-президента, очень низкий процент Республиканцев голосовал по почте.

А многие Демократы, в основном по соображениям элементарной защиты от возможной инфекции коронавируса на переполненных людьми избирательных участках, предпочли голосовать досрочно (либо оставлять свои бюллетени в специально выделенных ящиках на улицах, либо пересылать их по почте. Кстати, многие Демократы демонстративно решили опустить свои бюллетени в специально выделенные ящики на улице, нежели их отправить по почте, чтобы ещё БОЛЬШЕ подорвать и без того беспочвенные аргументы Трампа о "ненадежной американской почте").

Поэтому абсолютно неудивительно, что Байден получил (и до сих пор получает) такой сильный рывок новых голосов после завершения Дня выборов в Пенсильвании и других штатах, где избирательные участки продолжают подчитывать все бюллетени, доставленные по почте. (Между прочим, и Трамп, как ни странно, в Аризоне тоже получает свой рывок новых голосов по почте, но, по мнению президента США, исключительно эти голоса и "эта почта" кристально чисты по определению!)

По поводу ненадежности почты США – сама "Почта США" утверждает, что задержка почтовой доставки (то есть больше 3-х дней) касалась только 15% всей почты, доставленной в период непосредственно до и после Дня выборов. Это незначительный процент, несмотря на лживую демагогию Трампа о якобы "полном фиаско" с почтой во время выборов.

И все равно ДЕМОКРАТЫ, а не Республиканцы, "страдали" больше всего от этой задержки — хоть незначительной — , потому что именно Демократы в подавляющем своём большинстве проголосовали по почте. Поэтому все жалобы Трампа по поводу работы почты абсолютно не по адресу!

А по поводу "массового вброса бюллетеней Демократами" — это тоже полная чушь! Каждый американский избирательный бюллетень персонифицирован. На каждом индивидуальном бюллетене (вернее, на "конфиденциальном конверте" этого бюллетеня в большинстве случаев) указаны имя и фамилия индивидуального избирателя. Массово ксерокопировать эти бюллетени абсолютно бессмысленно, потому что одному и тому же человеку проголосовать дважды никак невозможно. В системе заложена простая, элементарная защита: у каждого избирателя свой персональный код. После того, как он отдал свой голос на президентских выборах, его код блокируется и второй раз голосовать за своего кандидата он никак не может технически.

Плюс к этому, возможность взять бюллетень, допустим, у человека, который не собирался голосовать и проголосовать вместо него — тоже предельно сложна. Представители избирательных участков должны сверить подпись на бюллетене избирателя с его подписью при первоначальной регистрации в качестве избирателя. (Эти подписи хранятся и доступны сразу каждому представителю участка для сверки). Если эти подписи не совпадают, то такой бюллетень считается недействительным.

Даже если бы была техническая возможность вбрасывать бюллетени, то Республиканцы теоретически тоже смогли бы это делать!! ))) Или по мнению Трампа, только проклятые Демократы способны на такую фальсификацию?!?! Наверное, Трамп свято верит в то, что всем Республиканцам —- поголовно честным и порядочным по определению — даже в голову не пришла бы такая идея!!!

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