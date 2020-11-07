Сергей Медведев: Наивно верить в какие-то пожизненные гарантии

Смешные они: в стране, которая давно похоронила любое уважение к законам, нормам, обещаниям, обязательствам, морали, к международному праву, а теперь и к собственной Конституции — наивно верить в какие-то пожизненные гарантии, сенаторство, неприкосновенность и прочие дедушкины оговорки. Надо будет — откроют уголовные дела против половины депутатов Федерального Собрания и членов Конституционного Суда, чтобы оставшиеся проголосовали, как требуется (как в Кыргызстане). Надо будет — поменяют Конституцию или признают старую норму неконституционной: закон у нас — как дышло, вертят его — как дышат. Так что я бы скорее рассчитывал на бункер в окрестностях Пхеньяна или на укрепленное поместье в джунглях Венесуэлы, хотя, как показывает случай Пиночета, экстерриториальность, болезнь и старческий маразм тоже совсем не являются защитой. И все эти разговоры о гарантиях — не более, чем жвачка для СМИ и обывателя, красивая сказка для дедушки.

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