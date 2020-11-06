Юлия Навальная: Не верьте ни одному слову

Когда кажется, что Путин и его слуги врут по-максимуму, они всегда могут удивить тем, что станут врать ещё больше. Не знаю уже, плакать или смеяться. Весь день читаю «новости» о том, что я объяснила кому собственного мужа «диетами». Представляете, диетами. Еще и панкреатит придумали. А чего же не сообщили сразу: жена Навального рассказала о том, что причина комы мужа в прошлогоднем ударе сковородкой по голове? В общем, не верьте ни одному слову. Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи, пытаясь уйти от ответственности.

«Жена Навального назвала причину недомогания».

Недомогание?! Мой муж три недели в коме был, а они называют это недомоганием.

Неудивительно, что негодяя Мураховского, главврача той самой омской больницы, сейчас, по сообщениям местных СМИ, собеседуют в Москве на должность главы министерства здравоохранения региона. Ложь, мошенничество и воровство должны быть вознаграждены в путинской России.