Главное в политике за 3 ноября

ГЛАВНОЕ

• 14 человек задержаны в ходе расследования теракта в Вене — они знакомые убитого накануне террориста, который открыл стрельбу в центре города.

• Среди задержанных — выходцы из ряда балканских стран и Северного Кавказа, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

• Убивший пятерых и ранивший более 20 человек 20-летний стрелок был приверженцем «Исламского государства»* — ранее он хотел уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам, за что провел несколько месяцев в тюрьме и был выпущен условно-досрочно.

• Стрельба в центре Вены началась вечером 2 ноября. Мировые лидеры осудили теракт. В Австрии объявлен траур.

• Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами <…> Это борьба между цивилизацией и варварством».

• Теракт в Австрии сравнивают с недавними нападениями исламистов во Франции. «Не надо рационализировать действия фанатиков, искать, что именно их оскорбило и пытаться этого избежать. Они уже заранее оскорблены, взбешены и разъярены, поэтому они фанатики. А не наоборот, — пишет публицист Александр Баунов. — Австрийский канцлер Курц не говорил ничего похожего на то, что говорил Макрон, не обещал создать просвещенный ислам и не отстаивал напористо право на любые картинки».

• «Террор и насилие прекратятся только тогда, когда высшей ценностью для людей станут не боги, вожди, идеологии и другие искусственно созданные сущности, а их собственные индивидуальные: жизнь, здоровье, свобода, творчество, безопасность, житейский комфорт. Причем не только в мусульманском, но и в христианском, еврейском, китайском и других обществах», — считает социолог Игорь Эйдман.

ЭПИДЕМИЯ

• Приостановить оказание плановой медицинской помощи разрешили больницам в Новосибирской области. «В настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

• Семь часов бригада скорой не могла госпитализировать пациентку с 50% поражения легких в Пермском крае — все больницы заявляли об отсутствии мест.

MH-17

• Первые показания обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing заслушали на суде в Нидерландах — россиянин, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов заявил, что зенитно-ракетную установку «Бук», из которой предположительно был сбит лайнер, не видел и ни с кем о ней не говорил. Обвинение вменяет ему охрану ЗРК в момент запуска ракеты.

США

• £1 млн или $1,29 млн поставил неизвестный в Великобритании на то, что Джо Байден станет следующим президентом США. Если игрок окажется прав, то он получит £540 тыс. сверх того, что поставил.

• £3,9 млн или $5 млн на действующего президента Дональда Трампа поставил другой игрок — в случае победы он получит более $15 млн.

БЕЛОРУССИЯ

• Усилия властей Белоруссии в соблюдении прав человека одобрил большинством голосов Совет ООН по правам человека.

• «В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, не согласных, избивает женщин и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей», — раскритиковал решение Совета исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch Хилель Нойер.

• На заседании рассматривался отчет Белоруссии за 2016-2019 годы, поэтому часть стран могла не высказывать своего мнения о последних событиях, отметил политолог Артем Шрайбман. Кроме того, состав Совета также влияет на распределение мнений: «В нем на важных ролях присутствуют и доминируют страны, которые сами нарушают права человека. Я уверен, что в этом составе будет где-то 10−15 диктатур».

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, запрещенная в России как террористическая.