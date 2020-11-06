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Байден готовится выступить с обращением к американцам

06.11.2020

Джо Байден собирается выступить с обращением к нации, в котором объявит о своих планах по переходному периоду, сообщает CNN со ссылкой источники.

Кандидат в президенты США от демократов не планирует «ждать итогов рассмотрения исков в суде», поданных командой Дональда Трампа для оспаривания результатов подсчета голосов в ряде штатов. Он намерен незамедлительно перейти в статус «избранного президента», передает «Интерфакс».

За последние часы Байден выбился в лидеры президентской гонки в результате подсчета голосов к ключевых штатах.

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