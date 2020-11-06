Константин Сонин: Президент Байден

Подсчет голосов в Пенсильвании показывает, что Байден вышел вперед. C учетом того, сколько осталось необработанных бюллетеней и из каких они районов, это означает, что бывший вице-президент Джо Байден набрал, по текущим оценкам финального результата, необходимое число голосов «выборщиков» от штатов, чтобы стать следующим, 46-м президентом США. В ближайшие часы ведущие новостные агентства официально предскажут, что он избран.

Хотя победа Байдена становится видна через четыре дня после окончания голосования – судебные разбирательства будут тянуться, как всегда, неделями – она не такая «маленькая», как может показаться. В итоге она будет более крупной, чем победа Трампа в 2016 году – по числу голосов, отделивших проигравшего от победителя. И, конечно, перевес Байдена в числе голосов на национальном уровне велик и относительно (3-4%), и абсолютно (5-6 миллионов голосов).

В 2016-м году Дональд Трамп опроверг долгую традицию, по которой президентские выборы в США не выигрывают «аутсайдеры», люди с неполитическим прошлым. В 2020-м году Джо Байден опроверг другую долгую традицию – выборы в США не выигрывают «инсайдеры» с многолетним опытом в Вашингтоне. Байден избрался в Сенат почти пятьдесят лет назад...

Дональд Трамп присоединился к целой группе действующих президентов в США, которые не смогли убедить граждан оставить их на посту. За последние сто лет четыре действующих президента США проиграли избирательную гонку (Гувер, Форд, Картер, Буш-старший). Еще двое снялись на раннем этапе, ожидая поражения с высокой вероятностью (Трумэн, Джонсон). Выборы 2020 года еще раз продемонстрировали уникальную устойчивость американской политической системы – у действующего президента нет «вневыборных» рычагов для сохранения власти.

Республиканская партия, не считая, президента, выиграла выборы в 2020 году, сохранив, в сложных условия, Сенат и почти захватив обратно Палату представителей. Республиканские конгрессмены очень ловко проехали на двух стульях – они (а) получили мощную поддержку от тех избирателей, которых привел на выборы и в партию Дональд Трамп и (б) получили голоса тех «независимых» и умеренных, чьи голоса перешли от Трампа к Байдену. На президентских выборах эти избиратели проголосовали за Байдена, на местных - за республиканцев.

С учетом того, как хорошо выступили республиканцы, президенту Трампу стоит только пожалеть о бездарно проведенной избирательной кампании и вялой реакции на пандемию (https://www.vtimes.io/.../pochemu-proigral-donald-tramp...). Если бы на первых дебатах он вел себя спокойно, если бы в июле администрация провела бы хотя бы небольшой пакет экономической помощи, если бы хотя бы часть выступлений обращалась к умеренным избирателям, а не ядру, если бы почаще носил маску... С другой стороны, поддержка президента со стороны его ядра так устойчива, что он сразу же становится основным кандидатом от своей партии в 2024 году.

Президент Байден становится одним из самых слабых президентов в новейшей истории. В большинстве случаев раньше победа на выборах сопровождалась мощным усилиением в парламенте. Не будет ни серьезного повышения налогов, ни каких-то реформ в области здравоохранения. Конечно, Байден усилит «Обамакейр», но это будет чисто административным. Точно так же основным инструментом в области экономики станут регуляторные – с первого же дня администрация Байдена начнет отменять сделанное Трампом в области дерегулирования, усилит административные функции разных ведомств и т.д.

Если есть что-то хорошее, для Байдена, в победе, кроме самой победы – это то, что он получает экономику в «низкой точке» и с быстрым темпом восстановления. Не исключено, что скромный стимулирующий пакет, который будет компромиссом с республиканцами, плюс повышение дисциплины в части мессенджинга о пандемии даст ему значительный прирост популярности. Может быть, даже такой, что демократы не проиграют промежуточные выборы 2022 года. Может быть, даже такой, что он будет сам баллотироваться в 2024 году. Мало ли что может быть.

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