ЕС ввел санкции против Лукашенко

Европейский союз утвердил ввел персональные санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко и еще ряда чиновников. Как сообщается в официальном журнале Евросоюза, решение принято «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам».
Помимо Александра Лукашенко в список вошли:
Виктор Лукашенко — помощник президента по нацбезопасности, член Совета безопасности;
Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;
Иван Тертель — председатель КГБ;
Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;
Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;
Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;
Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;
Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте;
Игорь Бузовский — заместитель министра информации;
Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента;
Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ;
Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;
Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.
2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда Лукашенко в санкционный список не включили.