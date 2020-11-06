ЕС ввел санкции против Лукашенко

Европейский союз утвердил ввел персональные санкции против главы Белоруссии Александра Лукашенко и еще ряда чиновников. Как сообщается в официальном журнале Евросоюза, решение принято «с учетом тяжести ситуации в Беларуси, ввиду продолжающихся репрессий по отношению к гражданскому обществу и оппозиционным активистам».

Помимо Александра Лукашенко в список вошли:

Виктор Лукашенко — помощник президента по нацбезопасности, член Совета безопасности;

Игорь Сергеенко — глава Администрации президента;

Иван Тертель — председатель КГБ;

Роман Мельник — начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД;

Иван Носкевич — председатель Следственного комитета;

Алексей Волков — председатель Государственного комитета судебных экспертиз;

Сергей Аземша — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Смаль — заместитель председателя Следственного комитета;

Андрей Павлюченко — руководитель Оперативно-аналитического центра при президенте;

Игорь Бузовский — заместитель министра информации;

Наталья Эйсмонт — пресс-секретарь президента;

Сергей Зубков — командир группы «Альфа» КГБ;

Андрей Равков — бывший государственный секретарь Совета безопасности;

Петр Миклашевич — председатель Конституционного суда.

2 октября ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов. Тогда Лукашенко в санкционный список не включили.