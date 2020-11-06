На 15 суток арестовали Павла Крисевича за акцию в поддержку политзаключенных в образе Христа

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Павла Крисевича, задержанного накануне из-за акции, где он «распял» себя на кресте над горящей грудой политически мотивированных уголовных дел. Как сообщает «ОВД-Инфо», Крисевича признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции.

5 ноября в Москве у главного здания ФСБ на Лубянке, Крисевича в образе Иисуса Христа в рамках акции в поддержку политических заключенных подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ. Вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел, писал Znak.com.

Крисевича ранее уже преследовали за художественные акции. В августе его арестовали на 5 суток за то, что он прикрепил себя тросом к опоре на Троицком мосту в Петербурге, сделав вид, что его повесили. Его признали виновным в хулиганстве. Акцию он провел на следующий день после отравления Алексея Навального.