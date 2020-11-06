Минздрав требует от регионов обеспечить резерв коек для больных коронавирусом

Те, кто лечится амбулаторно, будут получать лекарства бесплатно, средства на это уже выделены, сообщил Мурашко. При этом в Минздраве рекомендуют выдавать препараты таким больным сразу после постановки диагноза, «без необходимости посещения аптеки самим пациентом».
Ранее сообщалось, что в Перми бригада скорой помощи семь часов бригада скорой не могла госпитализировать пациентку с 50% поражения легких — все больницы заявляли об отсутствии мест. В Новосибирской области власти разрешили приостановить оказание плановой медицинской помощи, так как все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.6 ноября в России был поставлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-19: впервые было зафиксировано более 20 тыс. новых заражений за сутки.