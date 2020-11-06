Минздрав требует от регионов обеспечить резерв коек для больных коронавирусом

В регионах должен быть создан резерв в виде 20% специализированных коек для лечения больных COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что власти должны незамедлительно обеспечивать медицинскую помощь в стационарах для тех больных, у кого проблемы с дыханием. Тем, кому нужны только лекарства, могут лечиться амбулаторно, но под строгим контролем врача, передает РБК Те, кто лечится амбулаторно, будут получать лекарства бесплатно, средства на это уже выделены, сообщил Мурашко. При этом в Минздраве рекомендуют выдавать препараты таким больным сразу после постановки диагноза, «без необходимости посещения аптеки самим пациентом».

Ранее сообщалось, что в Перми бригада скорой помощи семь часов бригада скорой не могла госпитализировать пациентку с 50% поражения легких — все больницы заявляли об отсутствии мест. В Новосибирской области власти разрешили приостановить оказание плановой медицинской помощи, так как все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.

6 ноября в России был поставлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-19: впервые было зафиксировано более 20 тыс. новых заражений за сутки.