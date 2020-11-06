Илья Яшин о заявлении Нарышкина про Навального

Глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о «достоверной и проверенной информации», полученной от «одной из стран НАТО». По его словам, год назад западные спецслужбы решили запустить «механизм сакральной жертвы», выбрав на это роль «одного из лидеров оппозиции».

Это был комментарий об отравлении Навального, озвученный в интервью Дмитрию Киселеву. И очень интересно было наблюдать за лицами обоих участников разговора. Киселев профессиональный и матерый лжец, он каждую неделю врет в телевизионном эфире. Ложь для него — естественная среда обитания, и это хорошо видно по реакции на слова Нарышкина. Шоумен вальяжно развалился в кресле, на лице ухмылочка, он медленно кивает головой.

А вот сам Нарышкин — гораздо менее публичный человек. Когда-то он возглавлял Госдуму и часто выступал перед прессой. Но это в прошлом, сейчас он привык работать в тиши кабинетов. Публично врать ему явно некомфортно. У Нарышкина бегают глаза, он дергается в кресле, активная мимика и неуместные смешки выдают нервозность. Врет он очень плохо: на уровне школьника, который оправдывается у доски. «Я сделал домашнее задание, но сдать его не могу, потому что тетрадь съела собака».

На смешнее всего другое.

Буквально через несколько часов после выступления главы российской разведки его опровергли — нет, не страны НАТО, а коллеги из МВД РФ.

Полиция сообщила, что врачи, наконец, диагностировали у Навального панкреатит, который и стал причиной комы. Ну то есть не было никакого отравления. Просто он питался нерегулярно, вот и заболел.

Теоретически, конечно, можно связать эти версии в одну. Западные спецслужбы посадили Навального на вредную диету для того, чтобы превратить его в сакральную жертву. В результате чего он впал в кому, и это «оживило протестные настроения» (еще одна цитата Нарышкина).

Впрочем, более убедительной мне кажется другая версия.

Российская власть настолько запуталась в собственном вранье, что выглядит просто комично. И действительно можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство. Эти лжецы с бегающими глазами пытались убить человека, используя запрещенные химикаты. И нет никаких причин думать, что не попытаются сделать это вновь.

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