«Открытые медиа» нашли у замминистра обороны незадекларированный участок

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко не задекларировал земельный участок недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве. Как пишут «Открытые медиа», Криворучко указал в своей декларации владеет участком и домом, а в пользовании у него еще гостевой дом. Эту недвижимость с трех сторон окружает другой участок. Земля находится за одним забором вместе с двумя домами и основным участком чиновника. За этим же забором — теннисный корт и еще одно здание, которого пока нет на кадастровой карте. Со стороны большого участка располагается и подъездная дорога.

Земля вокруг дома Криворучко принадлежит государству, но в марте 2008 года участок взяла в аренду компания «Подушкино». Собственники организации — Алексей Криворучко и его соседи — бизнесмен Аляс Гвазава и его брат Дмитрий Гвазава. Арендованная земля не значится в декларациях Криворучко, которые он подавал как замминистра обороны по итогам 2018 и 2019 годов.

Замглавы российского отделения Transperency International Илья Шуманов говорит, что участок должен быть отражен в декларации чиновника, поскольку он фактически пользуется землей, а в декларации должны быть указаны все объекты недвижимости, находящиеся в личном пользовании. Стоимость незадекларированной земли может составлять свыше 400 млн руб, оценивают «Открытые медиа».