Аббас Галлямов: Пришло время Америку пересобирать

Может быть, конечно, ещё не все камни разбросаны и собирать их ещё рано, но попробовать все-таки стоит. Может так статься, что критической массе людей настолько надоели внутренние конфликты, что они готовы к компромиссам со своими вчерашними идеологическими противниками.

Байден провёл достаточно позитивную кампанию и, как видим, сработала она неплохо. Не блестяще, но и не провалилась. Демократ и мог бы попробовать выступить сейчас в роли лидера-объединителя. Для этого ему надо было бы взять несколько умеренных республиканских вождей - из тех, что осудили последние «раскалывающие общество» шаги Трампа - и заявить, что в случае победы он готов предложить им места в своём кабинете. Дескать, время разногласий прошло и надо работать across party lines. Может так статься, что выздоровление Америки с этого шага и начнётся.

Кроме того, это важно сейчас и с точки зрения тактики. Без боя Трамп уходить, очевидно, не собирается, а значит к бою надо готовиться. В этом деле чем больше союзников, тем лучше. Особенно важны союзники в тылу врага.

Когда-то Вашингтон собрал Америку, пригласив в ее первый кабинет идеологических соперников - с тем, чтобы они там договаривались. Возможно сейчас пришло время Америку пересобирать. Сделать ее great again без этого не получится.

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