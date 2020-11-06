МВД: диагноз «отравление» у Навального не подтвержден

По результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований диагноз «отравление» у Алексея Навального не подтвержден, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса. Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД утверждают, что «на объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту г. Томска, представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено».

В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/kdqqbLXFIN — Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020

Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают.

