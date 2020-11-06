СМИ: главы Минстроя и Минприроды уходят в отставку

Министры строительства и природных ресурсов Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин покидают свои посты. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сегодня министры встретились с премьером Михаилом Мишустиным. До этого он встречался с президентом Владимиром Путиным.

По данным Znak.com, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев может быть назначен полпредом президента в УрФО вместо Николая Цуканова. О планах Дмитрия Кобылкина пока не известно. Основным кандидатом на его место может стать глава Министерства дальнего Востока Александр Козлов.