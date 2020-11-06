Пермяка приговорили к исправительным работам за фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка»

Пермский краевой суд приговорил к девяти месяцам исправительных работ Даниила Шестакова, разместившего на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Власова.

Как сообщает 59.RU со ссылкой на адвоката Анастасию Шардакову, на суде Шестаков не признал вину и заявил, что не хотел реабилитировать нацизм. При этом фотография генерала Власова так и не была опубликована.

«Бессмертный полк» его заявку заблокировал, — пояснила адвокат. — Ему назначили наказание за заявку. Никто не видел фото, которое он отправил».

Следователи назвали целью и мотивом Шестакова реабилитацию нацизма путем «одобрения деятельности Власова, являющегося главой воевавшей в годы войны на стороне нацистской Германии так называемой Русской освободительной армии».

Ранее другого жителя Перми Даниила Симанова, который тоже разместил на сайте «Бессмертного полка» фотографию генерала Власова, приговорили к 200 часам обязательных работ.