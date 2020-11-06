В Хабаровске запретят массовые мероприятия

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время все массовые мероприятия в регионе будут запрещены из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом.

«К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — заявил Дегтярев на заседании регионального оперативного штаба.

С средины июля в Хабаровском крае не прекращаются массовые акции протеста в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.