Трамп заявил о нарушениях на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его обманом лишают шанса на второй срок. «Если считать законные голоса, я легко побеждаю. Если считать незаконные голоса, они могут попытаться украсть у нас выборы», — цитирует его «Голос Америки».

После того как Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы», три телеканала прекратили прямую трансляцию его выступления.

Кандидат от демократов Джо Байден призывает проявить терпение, но выражает уверенность, что в итоге он победит. «Каждый бюллетень должен быть подсчитан, — сказал он. — Так и будет, это и происходит сейчас. Так и должно быть. Демократия иногда бывает запутанной. А иногда она требует немного терпения».

Со дня выборов штаб Трампа подал или выразил намерение подать иски в ряде штатов, выдвигая различные обвинения относительно процесса голосования или подсчета голосов. На данный момент ни один судья не вынес предварительного решения в пользу действующего президента.