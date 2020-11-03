В результате теракта в Вене пострадали 22 человека

22 человека пострадали в результате теракта в Вене, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. В числе раненых один полицейский, который уже успешно прооперирован, передает «Интерфакс».

«Мы не будем терпеть террор. Террористам не удастся разъединить нас», — сказал Нехаммер.

Он подтвердил, что убитый в Вене террорист оказался 20-летним мужчиной с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии и то, что он имел судимость за попытку выезда в Сирию, чтобы примкнуть к «Исламскому государству»*.

Во время нападения у него был «укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете».

Во вторник в Австрии было проведено в общей сложности 18 обысков, задержаны 14 человек, близких к злоумышленнику, передает Kurier. Отмечается, что пока нет никаких доказательств того, что задержанные принимали активное участие в нападении.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, запрещенная в России как террористическая.

