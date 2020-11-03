В австрийском Линце задержали подозреваемого по делу о теракте в Вене

Подозреваемый в совершении теракта в Вене задержан в городе Линц, сообщает газета Kronen Zeitung. Кроме него силовики задержали одну или двух женщин, которых считают свидетелями. Сопротивления подозреваемый не оказывал.

Вице-мэр Линца Маркус Хайн косвенно подтвердил информацию издания. «Этот арест показывает, что Линц также не защищен от угрозы исламистского терроризма», — сказал он, потребовав депортации исламистов.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сегодня сообщил, что, по его данным, после теракта в Австрии полиция задержала выходцев из ряда балканских стран и Северного Кавказа.

Между тем, число жертв стрельбы в Вене увеличилось до пяти, пишет газета Heute. По ее данным, в результате полученных ранений умер 21-летний мужчина. Четыре пули, выпущенные убийцей, попали ему в грудь, передает ТАСС.