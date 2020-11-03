На суде по делу MH-17 заслушали показания обвиняемого Пулатова

Обвиняемый по делу о крушении малазийского лайнера Boeing в небе над Донбассом россиянин Олег Пулатов лично ответил на вопросы своих адвокатов, а запись показали в суде в Нидерландах. Это первое публичное заявление Пулатова по делу, отмечает Русская служба «Би-би-си».

По словам Пулатова, за день до крушения самолета он был в районе населенных пунктов Степановка и Мариновка, которые находятся недалеко от места катастрофы, занимался разведкой и руководил своим подразделением. При этом он заявил, что 16-17 июля 2014 года о зенитно-ракетной установке «Бук», из которой предположительно был сбит лайнер, ни с кем не говорил, не заказывал ее перевозку, не сопровождал и не транспортировал. Пулатов отметил, что он знал о «Буках» украинской армии, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Версию о том, что Boeing мог быть сбит из украинского ЗРК, ранее озвучивало минобороны России. Но следствие после изучения материалов отбросило ее.

Пулатов утверждает, что в день крушения самолета он действительно находился в районе Снежного (ближайший к месту крушения крупный город) и решал хозяйственные вопросы — вроде обеспечения людей горячей пищей. Он перемещался между несколькими боевыми позициями военных самопровозглашенной ДНР, но «Бука» не видел и уверен, что у его подразделений такой установки не было.

Когда Пулатову включили прослушки его телефонных звонков, где зафиксированы переговоры командиров ДНР о «Буке», он заявил, что этот его номер использовался для дезинформации противника, так как о его прослушивании было известно. «Нормальные звонки, которые имели важность, производились по другим номерам или с использованием других каналов связи», — заявил Пулатов.

Слушания по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проводит Гаагский суд. Среди обвиняемых в причастности к крушению самолета и смерти 298 человек три гражданина России и один гражданин Украины. Из них только подполковник запаса ВДВ российской армии Олег Пулатов согласился взаимодействовать с представителями суда. Его интересы защищают два нидерландских адвоката из Роттердама и российский юрист Елена Кутьина.