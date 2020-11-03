Александр Баунов о терактах в Европе

Они уже заранее оскорблены, взбешены и разъярены, поэтому они фанатики. А не наоборот. Эта ярость ищет свой предмет, свой выход без помощи разума.

В 2015 году говорили, что Россия поссорится с исламским миром и разозлит исламистов, потому что поддерживает Асада, а не исламскую оппозицию. Исламистов разозлила (этим много не надо), но с исламским миром не поссорилась. Франция Олланда поддерживала в Сирии правильную исламскую оппозицию, требовала отставки Асада, не ссорилась со всем суннитским миром. Террористы — они же понятливые, разборчивые, с ними всегда можно по-хорошему поладить, если проводить правильную внешнюю политику. Может, кто-то и до сих пор так думает.

Однако же правильная внешняя политика (не поддерживать Асада, только его противников, не ссориться с суннитским миром) не спасла Францию. В том же 2015 году террористы провели множественную атаку на Париж, похожую на то, что произошло вчера в Вене, только в Париже с огромным числом жертв.

Австрийский канцлер Курц не говорил ничего похожего на то, что говорил Макрон, не обещал создать просвещенный ислам и не отстаивал напористо право на любые картинки. Он вел себя так, как мы советуем вести себя Макрону. Результат тот же.

Иные отстаивают разницу между либеральным безбожным западом и верующими, православной церковью, которая больше понимает ислам, и западной. Но после учителя, показавшего карикатуры, во Франции напали на католический собор и православного священника.

Нападавшие — люди, чье бешенство всегда предшествуют поводу для него. Поэтому искать и изолировать повод бессмысленно. Нужно искать и изолировать этих людей.

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