В Пермском крае пациентку с поражением 50% легких не смогли госпитализировать за семь часов

Домой на такси пришлось возвращаться 60-летней Екатерине Кобзевой, которую семь часов возили на скорой по пермским больницам, но так и не нашли места для госпитализации.

Екатерина Кобзева на больничном находится уже две недели. В ночь на прошлую пятницу скорая увезла ее на КТ, у женщины были боли в грудной клетке, одышка, описывает историю портал 59.ru. Томография показала поражение 50% легких. После этого бригада скорой попыталась госпитализировать пациентку, но сделать это не получилось — ни в одном из семи стационаров, которые объехали врачи, не было мест. Поездка длилась с полуночи до семи утра.

После этого Кобзева уехала домой на такси, а утром самостоятельно пошла к врачу. «Терапевт мне порекомендовал продолжать лечение, будет контролировать мое состояние — звонить каждый день. Мне даже не могли сделать тест, притом что у меня температура, кашель и боли в легких плюс поражение легких. К ребятам со скорой у меня претензий нет — они молодцы. Но скорую я вызывать больше не буду, за всю ночь накаталась», — рассказала журналистам женщина, которая сама работает медсестрой в детском саду.

Сегодня прокуратура сообщила, что начинает проверку инцидента. Между тем Кобзева продолжает лечиться дома, ее состояние ухудшается. Тест на коронавирус ей по-прежнему не сделали.

В минздраве Пермского края по поводу свободных коек в перепрофилированных под борьбу с коронавирусом стационарах, куда возят пациентов бригады пермской скорой помощи, сообщают, что на утро 2 ноября их было 414. А по состоянию на пятницу прошлой недели — 448. Информацию о том, где именно находятся эти койки, в ведомстве журналистам дать не смогли.