В Новосибирской области заявили о приостановке плановой медицинской помощи

Оказание плановой медицинской помощи в Новосибирской области приостанавливается, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — сказал министр, передает Nakanune.ru.

По его словам, за последние сутки в регионе зафиксировано 182 новых случая коронавируса. Ситуация остается напряженной, в том числе и из-за дефицита некоторых препаратов, используемых при лечении коронавируса, отметил Хальзов. Впрочем, сейчас «ситуация с лекарствами потихонечку нормализуется», по сравнению с тем, что было две недели назад, стало «значительно лучше».