В Москве сопредседателя профсоюза курьеров избили в автозаке

Сопредседателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова после задержания полицейскими в автозаке избили неизвестные в штатском.

«Задержание проводил майор полиции Горбунов и ещё около 6 полицейских. Он заявил, что будет проведена проверка документов и это не является задержанием, затем Саида завели в автозак. Полицейские вышли, а за ними зашли несколько человек в штатском и избили Саида, — говорится в сообщении профсоюза «Курьер». — Сопредседателя профсоюза обещали поместить в список экстремистов, угрожали родственникам, требовали прекратить профсоюзную работу и пытались выяснить номер телефона и адрес проживания Кирилла Украинцева, председателя профсоюза».

Когда люди в штатском вышли из автозака, сотрудники полиции заявили Шамхалову, что никто в автобус не входил, ему это показалось. Шамхалова доставили в Хорошевское ОВД и составили протокол об участии в несогласованной акции. Также ему вручили уведомление о составлении протокола об организации акции.





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