Убитого в Вене террориста ранее задерживали правоохранительные органы

Один из террористов, устроивших стрельбу в Вене, ранее хотел уехать на войну в Сирию, его задерживали силы безопасности еще в июле. Речь идет о преступнике, которого накануне застрелили полицейские, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Falter.

«Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали», — рассказал главный редактор издания Флориан Кленк.

Террориста звали Куртин С., он родился в Вене в 2000 году. Его родители родом из Северной Македонии и не были замечены в связях с исламизмом, добавил Кленк.

Стрельба в Вене произошла в центре города вечером в понедельник. Погибли четыре человека. По информации полиции, нападавших было несколько, одного из них застрелили.