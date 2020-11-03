В Великобритании неизвестный поставил £1 млн на победу Байдена

£1 млн или $1,29 млн поставил неизвестный в Великобритании то, что Джо Байден станет следующим президентом США. Ставка зарегистрирована на Betfair Exchange, крупнейшей в мире бирже онлайн-ставок, передает CNN. Если игрок окажется прав, то он получит £540 тыс. сверх того, что поставил.

Ставка в £1 млн стала третьей по величине в ​​истории Betfair, но больше ставили только на итоги спортивных состязаний. Самая крупная политическая ставка, когда-либо сделанная на Betfair Exchange, — это £555 тыс., поставленные на Дональда Трампа в 2016 году.

Поскольку Betfair позволит игрокам продолжать делать ставки до тех пор, пока не будет объявлен победитель выборов в США, их количество и суммы могут увеличиться. По оценкам Betfair, общая сумма ставок на президентские выборы в США на ее бирже превысит £400 млн, что в два раза больше, чем в 2016 году.