Большинство стран в Совете ООН по правам человека одобрили действия режима Лукашенко

Совет ООН по правам человека голосами большинства членов одобрил усилия властей Белоруссии в соблюдении прав человека. 51 из 92 государств-участников Совета приветствовали действия режима Александра Лукашенко, заслушав доклад белорусской делегации.

Среди одобривших действия режима Лукашенко — 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы, и еще 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым достижениям белорусских властей, отмечает радио «Свобода».

«Высоко оцениваем достижения Минска в реализации высказанных в рамках второго цикла УПО рекомендаций в условиях растущего внешнего давления на республику. Это было нелегко», — цитирует Euronews постпреда России при учреждениях ООН в Женеве Геннадия Гатилова.

Постпред США Эндрю Бремберг напротив обвинил правительство Лукашенко в репрессиях и незаконном удержании власти: «Белорусские президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы и нас серьезно беспокоит продолжающееся применение насилия, практика запугивания и репрессий в отношении белорусов. Мы призываем белорусские власти проявить сдержанность и начать полноценный диалог с белорусским гражданским обществом».

Раскритиковал решение Совета исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch Хилель Нойер: «В то время, когда режим Лукашенко жестко подавляет протесты граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решетку или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей».